Артиллерия «Центра» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. Об этом пишут «Известия».

«Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня», — заявил губернатор.





По его словам, ВСУ уже выдохлись, сейчас им осталась лишь агония. В частности, отдельные бои до сих пор продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.