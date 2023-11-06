Артиллерия «Центра» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Александра Савчука.
«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — цитирует агентство слова собеседника.
Савчук добавил, что в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действия подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации позволили нанести поражение штурмовым группам противника.
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