Артиллерия уничтожили американскую бронемашину в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС России ликвидировала бронеавтомобиль HMMWV производства США при попытке контрнаступления. Соответствующие кадры публикует РИА Новости в своем Телеграм-канале.
Бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства, обнаруженный оператором БПЛА, был уничтожен точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки «Рапира».
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Диана Аванесян