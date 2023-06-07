Именно этот вариант развития украинского конфликта представляется сейчас наиболее вероятным
Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление. Такое мнение выразил американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Он отметил, что существует множество сценариев, исходя из которых киевским властям не стоит продолжать сопротивление. Если конфликт не прекратится в ближайшее время, то украинские военные заплатят огромную цену материальными и людскими ресурсами, уверен журналист.
Режиму Владимира Зеленского не удалось достичь стратегических военных успехов. Более того, последние операции ВСУ на фронте очень дорого обходятся самим украинцам, заключил Стивен Брайен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о невозможности бойцов Вооруженных сил Украины наступать по воде в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС. По его словам, теперь на территориях серьезно усложнится проведение любых операций.
«Наиболее вероятным сценарием [для Украины] является крах киевского режима. <...> Киеву нет смысла продолжать играть в экзистенциальную рулетку», — написал Брайен.
Режиму Владимира Зеленского не удалось достичь стратегических военных успехов. Более того, последние операции ВСУ на фронте очень дорого обходятся самим украинцам, заключил Стивен Брайен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о невозможности бойцов Вооруженных сил Украины наступать по воде в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС. По его словам, теперь на территориях серьезно усложнится проведение любых операций.
Артем Путинцев