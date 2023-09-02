Asia Times: тотальная мобилизация не принесёт Украине успеха в контрнаступлении

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Тотальная мобилизация на Украине принесёт Зеленскому ещё больше проблем. Об этом в издание Asia Times написал Стивен Брайен.
В статье сообщается, что под мобилизацию, в том числе, пойдут и студенты, поскольку все стратегические резервные подразделения ВСУ уже задействованы. Менее боеспособные военные в настоящее время мобилизуются из Львова.
При этом, уточняется, что даже тотальная мобилизация не поможет Украине продолжать контрнаступление и, тем более, преуспевать в этом.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине планируется мобилизовать условно годных к военной службе мужчин. Для этого в первую очередь надо дать чёткое определение понятиям «годен» и «условно годен», чтобы понять, какие действия на фронте могут выполнять представители то или иной категории.
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При этом, уточняется, что даже тотальная мобилизация не поможет Украине продолжать контрнаступление и, тем более, преуспевать в этом.
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Анастасия Чинкова