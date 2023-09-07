Asia Times: успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО перед Россией

Фото: istock /Michele Ursi
В США заявили, что результаты, показывающие российской армией на территории Украины выявили уязвимость НАТО. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в материале для Asia Times (AT).
Несмотря на различие причин боевых действий, они превращаются в полигон для испытаний, «отработки технологий, тактики и стратегии». Спецоперация на Украине идет тем же путем, более того, она является образцом преобразованиях в современной войне. Одним из результатов конфликта России и Украины стало доказательство того, что НАТО не сможет защитить даже вои территории.
По словам аналитика, украинский конфликт показал небезупречность НАТО: несмотря на большие объемы поставляемого западного вооружения Украине, ВСУ не смогли вернуть территории, находящиеся под контролем России, так как оружие техника альянса оказались малоэффективными.
Читайте также:
Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ
Экс-премьер Украины предрек катастрофические потери ВСУ к концу года
Несмотря на различие причин боевых действий, они превращаются в полигон для испытаний, «отработки технологий, тактики и стратегии». Спецоперация на Украине идет тем же путем, более того, она является образцом преобразованиях в современной войне. Одним из результатов конфликта России и Украины стало доказательство того, что НАТО не сможет защитить даже вои территории.
Читайте также:
Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ
Экс-премьер Украины предрек катастрофические потери ВСУ к концу года
Алина Юрчак