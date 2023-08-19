AT: Украина с Купянском потеряет ключевой транспортный узел

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Американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками. Журналист подчеркнул, что Купянск — это «ключевой железнодорожный узел», который необходим для поставок боеприпасов и грузов для украинской армии.
Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.
Напомним, группировка войск «Юг» ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку украинских боевиков в районе Урожайного в ДНР.
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Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.
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Екатерина Коршунова