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Российские силы смогли продемонстрировать на Украине, что оружие НАТО не является неуязвимым. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — говорится в статье.
По его мнению, Запад каждый раз оказывается учиться на своих просчетах. Старны НАТО были уверены, что их оружие сможет переломить ход конфликта на поле боя в сторону Украины, однако оно было уничтожено российскими военными. При этом израильские системы ПВО не смогли отразить удары ХАМАС по стране.
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