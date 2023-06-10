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По словам источника СМИ, провальный план наступления для ВСУ разработали в Британии.
«Украинцы пыталась провернуть «Гудериана». Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе, — добавил источник, — это самоубийственная миссия», - прокомментировал ситуацию источник, ссылаясь на операцию немецких войск времен битвы за Францию в 1940 году.
Напомним, американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканал CNN заявил о серьезных волнениях на Западе, после уничтожения Вооруженными силами РФ немецкого танка Leopard 2. «Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», - подметил Плейтген.
Ранее «Радио 1» сообщало, что генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал руководство приостановить наступление, иначе украинскую армию ждет поражение.