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Обозреватель Даниэл Уильямс заявил, что контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности украинских войск пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом сообщает Asia Times.
Уильямс отметил, что ВСУ хотели одержать значительные победы до наступления зимы, однако из-за тактики командования России теперь это представляется маловероятным. Он добавил, что военнослужащие, которые находятся на передовой, описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву.
Журналист подчеркнул, что тактические недостатки ВСУ служат ограничением для проведения сложных атак.
Напомним, ранее американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками.
Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.
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Журналист подчеркнул, что тактические недостатки ВСУ служат ограничением для проведения сложных атак.
Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.
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Екатерина Коршунова