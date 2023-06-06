Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Азии предрекли провал украинского контрнаступления
Американский журналист Стивен Брайен написал в издании Asia Times, что Вооруженным силам Украины не удастся осуществить успешное контрнаступление, сообщает «РИА Новости».
«К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима», - прокомментировал ситуацию Брайен.
Обозреватель отметил, что ВСУ уже предприняли несколько попыток наступить, однако, все они закончились провалом с большими потерями в людях и технике. Если украинский конфликт не завершится в ближайшее время – Зеленскому придется заплатить за свою ошибки очень высокую цену, считает автор.
Напомним, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует погубить всю украинскую армию, просчитавшись в прогнозах контрнаступления. Подполковник считает, что планы киевского режима – рискованная авантюра. Он также подчеркнул, что жизнь самого украинского лидера находится под угрозой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала жителей Украины соблюдать тишину в вопросе контрнаступления ВСУ.
«К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима», - прокомментировал ситуацию Брайен.
Напомним, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует погубить всю украинскую армию, просчитавшись в прогнозах контрнаступления. Подполковник считает, что планы киевского режима – рискованная авантюра. Он также подчеркнул, что жизнь самого украинского лидера находится под угрозой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала жителей Украины соблюдать тишину в вопросе контрнаступления ВСУ.
Евгения Парфентьева