Фото: РИА Новости/Стрингер
Украина должна заключить мирный договор с Россией, пока не стало слишком поздно. Об этом сообщает издание Asia Times.
Украина в скором времени встанет перед выбором: продолжать упираться и затягивать конфликт, или заключить мир, пока не исчерпаны все ресурсы.
Кроме того, издание сообщает, что Украина уже многое потеряла, отказавшись от переговоров. Если бы Зеленский встретился с Путиным раньше, Украина не потеряла бы контроль на Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а ВСУ остались бы более боеспособными.
При этом, как уточняет издание, стране будет трудно вернуться к прежнему состоянию, поскольку Запад больше не имеет возможности финансировать Украину, а также осуществлять поставки вооружения.
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Кроме того, издание сообщает, что Украина уже многое потеряла, отказавшись от переговоров. Если бы Зеленский встретился с Путиным раньше, Украина не потеряла бы контроль на Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а ВСУ остались бы более боеспособными.
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Анастасия Чинкова