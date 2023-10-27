Атака БПЛА ВСУ по Курской АЭС — один из них взорвался у склада с ядерными отходами

Фото: istock / NiseriN
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытались три раза атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове накануне вечером.
По данным телеграм-канала Baza, 26 октября на территории Курской АЭС заметили три бесплоитника. Один из них упал о районе кинологического городка и не сдетонировал. Второй является реактивным беспилотником самолётного типа, который, к счастью, тоже не взорвался, хотя обладал взрывным устройством. Третий БПЛА совершил атаку на склад с ядерными отходами. В результате удара повредился фасад здания склада.
Сообщается, что пострадавших нет.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Российская армия перехватила десять дронов ВСУ на донецком направлении
Эксперт Дандыкин оценил положение ВСУ на Херсонском направлении
Алина Юрчак