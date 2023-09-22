СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

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ВСУ концентрируют свои усилия на Черноморском флоте и Севастополе, что подтверждается очередной ракетной атакой на штаб ЧФ РФ. Это происходит потому, что для Киева вывоз зерна значит много больше, чем успехи на поле боя.
В то время, как части ВСУ несут огромные потери в ходе неудачного контрнаступления, противник с завидным упорством снова и снова атакует Крым и Черноморский флот. Это при том, что Севастополь защищен намного лучше, чем средний склад в тылу российских войск, например, на Запорожском направлении. Почему же так происходит? Дело в том, что для Киева жизненно необходимо обеспечить экспорт зерна и снять блокаду с одесских портов. Жизнь простых украинцев, гибнущих без поддержки в ходе обреченного контрнаступления, ничего не стоит. Совсем другое дело — интересы украинских экспортеров и западных покупателей. Ради такого дела не жалко потратить дорогие и дефицитные ракеты.
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Александр Бойцов