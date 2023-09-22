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СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

Readovka: Вывоз зерна Черным морем для Украины важнее продвижения на фронте
22 сентября 2023, 14:38
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

ВСУ концентрируют свои усилия на Черноморском флоте и Севастополе, что подтверждается очередной ракетной атакой на штаб ЧФ РФ. Это происходит потому, что для Киева вывоз зерна значит много больше, чем успехи на поле боя.

Очередной массированный удар по Крыму на этот раз имел своей целью штаб Черноморского флота в Севастополе. Это уже далеко не первая атака полуострова с использованием ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Суммарно противник выпустил по базам российского флота в Черном море уже десятки этих дефицитных ракет, не считая огромного количества беспилотников, напоминает телеграм-канал Readovka.

В то время, как части ВСУ несут огромные потери в ходе неудачного контрнаступления, противник с завидным упорством снова и снова атакует Крым и Черноморский флот. Это при том, что Севастополь защищен намного лучше, чем средний склад в тылу российских войск, например, на Запорожском направлении. Почему же так происходит? Дело в том, что для Киева жизненно необходимо обеспечить экспорт зерна и снять блокаду с одесских портов. Жизнь простых украинцев, гибнущих без поддержки в ходе обреченного контрнаступления, ничего не стоит. Совсем другое дело — интересы украинских экспортеров и западных покупателей. Ради такого дела не жалко потратить дорогие и дефицитные ракеты.

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Военнослужащий погиб при ударе по зданию Штаба ЧФ в Севастополе
22 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Минобороны России заявили, что при ракетном ударе ВСУ по Штабу Черноморского флота в Севастополе погиб один военнослужащий ВС РФ.
«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.

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Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю
#земля
#воздух
#человек
#здание
#всу
#удар
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Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
22 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/bpawesome

Над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. 

По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.

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Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow
#крым
#telegram
#ракеты
#пво
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Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
22 сентября 2023, 14:17

Фото: iStock/Stock Dealer

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, однако призвал жителей не выезжать в центр.
«Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.

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#земля
#воздух
#всу
#удар
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Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю
22 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto/aapsky

Во время ракетного удара по Севастополю над акваторией Черного моря был замечен самолет ВМС США P-8A «Посейдон». Предполагается, что он не осуществлял корректировку огня, а фиксировал результаты налета.
Во время удара  по штабу Черноморского флота РФ в центре Севастополя пострадали шесть человек. В самом здании возник пожар. Во время налета в небе над акваторией Черного моря был замечен «дежурящий» самолет ВМС США P-8A «Посейдон», передает телеграм-канал Readovka. Предполагается, что он фиксировал результаты атаки, осуществленной ВСУ с использованием англо-французской ракеты большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Считается, что это высокоточное оружие является самым опасным после ядерного.

То, что американский самолет осуществлял наблюдение за результатами украинской атаки, неопровержимо указывает на то, что она была запланирована и согласована Киевом с его западными союзниками.

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#севастополь
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Средствами ПВО была сбита ракета в пригороде Бахчисарая
22 сентября 2023, 14:12

Фото: istock / 3D_generator

Противовоздушная оборона сбила ракету в пригороде Бахчисарая. От осколков ракеты загорелась трава. Информацию передает телеграм-канал SHOT. О возможных пострадавших неизвестно.
По предварительным данным, армия Украины атакует Крым британскими ракетами типа «воздух-земля» Storm Shadow.

Напомним, немного ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского. Известно о минимум шестерых пострадавших.  Губернатор города просит жителей не выезжать в центр города и оставаться в помещениях. 

В Севастополе прозвучали сигналы ракетной опасности. Всех жителей, дома которых находятся возле штаба Черноморского флота Российской федерации, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев предупредил жителей города о возможном повторном ракетном ударе.

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#воздух
#крым
#всу
#удар
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Стало известно о нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь
Шесть человек пострадали при ракетной атаке на Севастополь
22 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

Стало известно минимум о шести пострадавших при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кроме того, местные власти предупредили, что город может быть повторно атакован. Местных жителей призвали не покидать здания.

Еа месте удара работают спасатели и другие экстренные службы. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность. 

Напомним, вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского.

При этом над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

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#город
#воздух
#всу
#ракеты
#удар
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Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow
22 сентября 2023, 13:59

Фото: istockphoto/bpawesome

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
Предельная дальность полета этих ракет составляет около 560 километров. Она оснащена турбореактивным двигателем «BROACH». Предполагаемые цели — командные пункты, пункты управления и связи, аэродромы, мосты, электростанции и так далее.

В Севастополе снова звучат сигналы ракетной опасности, передает телеграм-канал Mash. Всех жителей города, дома которых находятся в непосредственной близости от штаба Черноморского флота РФ, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев уже предупреждал горожан о возможном повторении ракетной атаки.

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На месте ракетного удара по Севастополю виден дым

#губернатор
#дома
#рф
#севастополь
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На месте ракетного удара по Севастополю виден дым
22 сентября 2023, 13:36

Фото: istockphoto/Alexyz3d

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Сейчас над крышей здания поднимаются клубы дыма.
Об атаке на Севастополь сообщил губернатор Михаил Развожаев. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, экстренных служб и пожарные. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность. Как сообщает телеграм-канал Mash, над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

Власти предупредили жителей города о возможной повторной атаке и попросили их не покидать дома и не выезжать в центр Севастополя. Движение морского транспорта по Севастопольской бухте также временно приостановлено. Системы ПВО находятся в повышенной боевой готовности.





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#севастополь
#пво
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Зеленский: Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой
22 сентября 2023, 13:30

Фото: istock / Olena_Z

Контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский американским средствам массовой информации после переговоров в Конгрессе США и Белом доме.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», — приводит слова Зеленского Bloomberg.
Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии. 

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

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