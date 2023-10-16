Авдеевка может стать вторым Артёмовском для ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.
«Изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив посёлки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение», - пишет Рёпке.
Он уточнил, что в атаку на Авдеевку двинулись колонны из более чем 100 единиц российской техники.
Читайте также:
«Решающая битва»: ВС РФ наступают на нескольких участках фронта
Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»
На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Элина Позднякова