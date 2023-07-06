Авиация ВС РФ поразила живую силу и технику ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация поразила ракетно-бомбовыми ударами живую силу и технику ВСУ в районе Клещеевки. Об этом пишет РИА Новости.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе насёленного пункта Клещеевка», — цитирует агентство слова собеседника.
Кроме того, бойцы ВС РФ успешно отразили попытки атаки штурмовых групп противника, которые ВСУ предпринимали на Соледаро-Артемовском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
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Диана Аванесян