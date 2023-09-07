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Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ сразу на пяти направлениях

07 сентября 2023, 05:58
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости.

Как рассказал Минесашвили, в ходе ударов на авдеевском, лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калининском направлениях российские военные лётчики уничтожили два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт и долговременную огневую точку (ДОТ) украинской армии, а также танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Марьинке, Очеретино и других населённых пунктах.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным

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#всу
#вс рф
#сво
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Минобороны: Над Московской и Ростовской областями сбиты три БПЛА
07 сентября 2023, 05:34

Фото:iStock/0

В ночь на 7 сентября были пресечены очередные попытки киевского режима атаковать территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Об этом сообщило Минобороны РФ.
«7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Два украинских дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над территорией Ростовской области, а еще один — над Раменским районом Подмосковья.

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#беспилотник
#украина
#московская область
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BI: ВС РФ стали эффективнее глушить дроны ВСУ
07 сентября 2023, 05:24

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

ВС РФ улучшают способность глушить дроны ВСУ, что заставляет украинских операторов идти на риск и подходить ближе. Об этом пишет Business Insider (BI).
Военнослужащие ВС Украины рассказали об эффективном и успешном противостоянии российской армии украинским дронам. По словам автора материала, способность России глушить украинские дроны только улучшается.

«Это вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что ВС РФ переместили средства РЭБ ближе к фронту. Кроме того, российские военные расширили диапазон действия средств радиоэлектронной борьбы для создания помех аппаратам противника.

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#всу
#вс рф
#дроны
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В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном
Белый дом: снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
06 сентября 2023, 22:12

Фото: iStock/lucky-photographer

Снаряды с обеднённым ураном, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он также добавил, что США, приняв решение о поставках этих снарядов, рассчитывают на усиление армии Украины. Вашингтон надеется, что ВСУ станут более эффективно и успешно вести бои.

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 175 млн долларов. В него входят снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. А ООН заявила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

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#украина
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#белый дом
#снаряд
#поставки
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Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке
РИА Новости: в ДНР сгорел жилой дом, в который попал кассетный снаряд ВСУ
06 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/Kara Capaldo

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, в результате чего сгорел дом. Об этом сообщает РИА Новости.
Экстренные службы, работающие на месте происшествия сообщают, что в Петровском районе города произошло возгорание жилого дома. Причиной стало прямое попадание кассетного боеприпаса ВСУ.

Уточняется, что владелец дома выжил. Он находится в больнице с травмами лёгкой степени.

Сообщается, что за минувшие сутки украинские войска 94 раза обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 362 боеприпаса различных типов. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. В городе повреждено 32 жилых дома и семь объектов инфраструктуры.

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#всу
#снаряд
#пожар
#обстрел
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Новый министр обороны Украины Умеров рассказал о затратах на оборону
Глава МО Украины Умеров: затраты на ВСУ увеличились почти в десять раз
06 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/alfexe

Оборонные расходы Украины возросли более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а затраты на ВСУ увеличились почти в десять раз. Об этом сообщил недавно занявший пост министра обороны Украины Рустем Умеров.
Он добавил, что в настоящее время оборонный бюджет составляет третью часть всего ВВП Украины.

Также Умеров отметил, что только на оставшиеся несколько месяцев этого года Украине необходимо 6,7 млрд долларов. При этом, сумма ежедневно растёт.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что один день боевых действий обходится Киеву в сто млн долларов.

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#украина
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#ввп
#всу
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В США предсказали, кто и при каких обстоятельствах победит в конфликте на Украине
Офицер НАТО Дэвис: Россия победит в конфликте, если Зеленский продолжит бои
06 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/JARAMA

Победу России принесет амбиции Владимира Зеленского и его нежелание прекратить боевые действия, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», - прокомментировал ситуацию Дэвис. 

Эксперт привел в пример исследование Naval Postgraduate School. Специалисты проанализировали более 600 мировых вооруженных конфликтов и пришли к выводу, что перевес в живой силе, технике и артиллерии становится решающим в любом конфликте. Очевидно, что по всем этим пунктам Украина сильно уступает России. 

По мнению Дэвиса, продолжение боевых действий только усугубит и без того сложную для Киева ситуацию.

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#украина
#всу
#сво
#владимир зеленский
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ООН прокомментировала поставки Украине снарядов с обеднённым ураном
ООН заявила, что всегда была обеспокоена применением обеднённого урана
06 сентября 2023, 20:59

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН обеспокоена применением обеднённого урана «в любой точке мира». Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя заявления США о поставках Украине снарядов, содержащих это вещество.
Он добавил, что опасения были всегда и по-прежнему сохраняются, независимо от того, в какой стране мира такое вооружение будет применяться.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 175 млн долларов, в который входят снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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#сша
#украина
#поставки
#снаряд
#опасность
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Экс-сенатор США Блэк: Россия не хотела конфликта на Украине
Бывший американский сенатор Блэк: в конфликте на Украине виноваты ЦРУ и МИ-6
06 сентября 2023, 20:42

Фото: iStock/JARAMA

Консерваторы в США считают, что к конфликту на Украине привели действия ЦРУ и МИ-6, которые намеренно свергли официальных украинских властей в 2014 году. Об этом РИА Новости заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.
По его словам, Россия не хотела обострения этого конфликта и, тем более, начала боевых действий. Многие консервативные американцы понимают это, поэтому выступают за Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках СВО Россия борется с нацистами, которые являются главными противниками России, а не с рядовыми мирными жителями Украины. А заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, поскольку находиться на родине им сейчас опасно. Кроме того, он заявил, что Россия – это «наш общий дом».

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#украина
#сво
#россия
#сша
#великобритания
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Зеленский назвал число погибших в результате взрыва в Константиновке
Зеленский: 16 человек погибли после взрыва в Константиновке
06 сентября 2023, 19:00

Фото: iStock/RamonCast

В результате взрыва в Константиновке, находящейся в подконтрольной Украине части Донбасса, погибли 16 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных Зеленским, видно, что взрыв произошёл на рынке.

На данный момент известно о 20 раненных и 16 погибших, среди которых был ребёнок, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также Зеленский добавил, что число пострадавших и погибших может увеличиться.

Виновницей происшествия Зеленский назвал Россию. По его словам, взрыв произошёл в результате падения боеприпаса ВС РФ.

При этом, в российском Минобороны не один раз подчёркивали, что военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

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#владимир зеленский
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