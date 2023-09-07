Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ сразу на пяти направлениях

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Штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт и долговременную огневую точку (ДОТ) украинской армии, а также танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Марьинке, Очеретино и других населённых пунктах.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным
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Артем Путинцев