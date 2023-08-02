Авиация группировки «Юг» ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

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Начальник пресс-центра южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о ракетно-бомбовых ударах, нанесенных по объектам противника на различных участках.
«Воздушные силы южной группировки войск провели ракетно-бомбовые удары по целям ВСУ в Лисичанске, Соледаро-Артемовске, Александро-Калиновске, Авдеевке и Марьинке», — уточнил Астафьев.Он отметил, что экипажи Су-34 успешно атаковали позиции временного размещения 81-й воздушно-десантной бригады противника в районах Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к западу от Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.
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