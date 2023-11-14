Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация группировки на Краснолиманском направлении нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка национальной гвардии Украины», — говорится в публикации.
Савчук добавил, что российская артиллерия в районах населенных пунктов Торское, Ямполь, Кировск и Григоровка поразила около 170 целей противника.
Читайте также:
Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине
Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте
В Херсоне прогремел взрыв
* Запрещенная в России террористическая организация
Диана Аванесян