Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины скончалась женщина, еще трое пострадали. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.