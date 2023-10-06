Авиация уничтожила катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма

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Вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. По словам Развожаева, громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.
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Екатерина Коршунова