Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger

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Австралия передаст Украине систему Slinger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил представитель компании EOS, которая является производителем этой системы, пишет ABC News.
Стоимость системы Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за установку. Компания EOS заключила два контракта с Украиной на поставку 110 таких систем, которые будут установлены на бронетранспортеры. Ожидается, что 10 из них будут переданы Украине до конца текущего года в рамках военной помощи со стороны США.
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