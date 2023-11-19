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Применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard не показали той эффективности на поле боя, которой от них ожидали. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.
Райснер подчеркнул, что такое положение прогнозировалось военными специалистами, однако некоторые западные эксперты полагали, что украинцы смогут одолеть противника благодаря энтузиазму. Однако вскоре выяснилось, что танки Leopard горят отлично горят после попаданий российских снарядов или атак дронов даже в том случае, если их экипажи преисполнены энтузиазма и патриотизма. По данным Минобороны РФ, на текущий момент российскими бойцами уничтожено 25 танков Leopard, что составляет четверть от оющего количества боевых машин, поставленных Германией на Украину.
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Александр Бойцов