Австрийский полковник Райснер: успехи ВСУ при наступлении сильно переоценены

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«Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва», — пояснил Райснер.
Он также отметил, что Украина получает мало боевой, и ситуация может уже в ближайшее время склониться в сторону российских сил. Райснер призвал существенно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы она имела возможность защищать объекты инфраструктуры. Он объяснил, что в случае повреждения энергоснабжения Украины будет также нарушена основа производства вооружения.
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