Австрийский полковник Райзнер был шокирован тактикой ВС РФ в Авдеевке

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Вооруженным силам России удалось улучшить свои позиции на восточной части линии боевого соприкосновения, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в интервью для ZDF.
По словам эксперта, российские военные, несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, за последние месяцы смогли активизировать свои силы не только чтобы отбивать атаки, но идти вперед.
К тому же, Райзнер отметил, что в некоторых населенных пунктах, в том числе в Авдеевке, ВС РФ и вовсе смогли полностью отрезать украинцев от снабжения.
Ранее военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт.
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К тому же, Райзнер отметил, что в некоторых населенных пунктах, в том числе в Авдеевке, ВС РФ и вовсе смогли полностью отрезать украинцев от снабжения.
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Евгения Парфентьева