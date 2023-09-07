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Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста

МВД Австрии заявило, что не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста
07 сентября 2023, 16:53
Фото: iStock/Teka77

Фото: iStock/Teka77

Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в МВД Австрии.
Представитель МВД Австрии заявил, что страна никогда бы не стала делать этого. По информации издания Exxpress, в Австрии проживает четырнадцать тысяч украинцев, которые годны к военной службе.

Ранее выяснилось, что Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Украине также выдали граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу.


Напомним, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

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Офицер развеял надежды ВСУ на западное оружие
Американский экс-морпех Хо: западное оружие не поможет Украине победить
07 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
По словам Хо, вся техника, которую Запад передает Киеву, просроченная. Он отметил, что истребителям F-16, которые одобрили Дания и Нидерланды, уже больше 40 лет.

Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий. По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса. 

Хинкл подчеркнул, что если конфликт продолжится, то Польша с одобрения США зайдет на западную Украину.

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#Харьков
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Военный историк Кнутов объяснил причины роста популярности контрактной службы
07 сентября 2023, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В России в последнее время растёт популярность военной службы по контракту, заявил «Радио 1» венный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что с начал года контракты подписали около 280 тыс россиян.
«Согласно информации, которую представил заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, 280 тыс человек с начала года подписали контракты. Это говорит о том, что популярность контрактной службы растёт. Она связана с определёнными преимуществами, которые получает военнослужащий. В первую очередь это заработная плата. Это социальные гарантии, связанные с лечением, компенсации в случае ранения или гибели. Это возможности обучения, возможность участвовать в военной ипотеке», – пояснил Кнутов.
Кроме того, по его словам, контрактная служба даёт возможность карьерного роста для военнослужащих. 
«Сейчас немало случаев, когда, например, сержант, который служит в зоне специальной военной операции, после прохождения определённых курсов получает офицерское звание и в дальнейшем продвигается по служебной лестнице уже в качестве офицера. И хотя контрактная служба в какой-то степени сопряжена с риском, она даёт для мужчин благоприятные условия», – отметил собеседник «Радио 1»
Чтобы заключить контракт на военную службу, можно обратиться в Московский областной пункт отбора, который работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
 
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
 
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.  Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
 
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#контракт
#военные
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#спецоперация
#армия
#московская область
#подмосковье
#балашиха
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В США осознали, что в наступлении Украине не помогут даже кассетные боеприпасы
NYT: Кассетные снаряды не помогают ВСУ наступать из-за бетонных укреплений России
07 сентября 2023, 16:01

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ, рассказали украинские военнослужащие в интервью для The New York Times.
«Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления», - прокомментировали ситуацию собеседники СМИ. 

По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. 

К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности, заключили в NYT. 

Ранее 123 государства в Ослов подписали соглашение о запрете использования кассетных боеприпасов. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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#боеприпасы
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#всу
#сво
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Украине рассказали, как изменятся ее границы
Американский журналист Хинкл: конфликт на Украине закончится на условиях России
07 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/JARAMA

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий.
По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса. Хинкл подчеркнул, что если конфликт продолжится, то Польша с одобрения США зайдет на западную Украину.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны

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#спецоперация
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Экс-морпех Берлетик заявил, что на Западе вновь недооценили российских военных
Экс-морпех Берлетик: на Западе не ожидали решимости ВС РФ на Украине
07 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

На Западе не ожидали, что российские военные будут так решительно защищать свои территории на линии соприкосновения и крепко держать свою оборону. Об этом рассказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.
По его словам, руководства стран Запада имеют привычку недооценивать русских. Он подчеркнул, что российские военные на полях сражения готовы пойти на все, чтобы выжить и одержать победу.

«Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть», — заключил Берлетик.

Ранее стало известно, что некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. При этом ВСУ, понесшие огромные потери, скорее всего не смогут добиться серьезных успехов и прорвать российскую линию обороны.

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#минобороны
#контрнаступление
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Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным
Зеленский утверждает, что ВСУ не следует использовать как расходный материал
07 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

Умеров отметил, что министерство обороны Украины станет главным институтом для координации сил обороны.

Напомним, комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией

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#зеленский
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Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового
07 сентября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

За прошлый сутки российские войска отразили 14 ударов Вооружённые силы Украины по направлению Вербового и Работино. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе СВО. Российские силы в ходе атаки задействовали авиационные удары и артиллерию.
Потери украинской армии составили до 110 солдат. Среди техники уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля, три артиллерийские системы и несколько единиц прочей военной техники. 
Кроме того, на запорожском направлении успешно уничтожили  радиоэлектронной борьбы противника "Буковель-AD". Ее задачей было обнаружение БПЛА и блокировка их систем управления и навигации. 
Ранее сообщалось, что В Запорожье уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС.

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#сво
#запорожье
#техника
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В Белом доме назвали сроки окончания украинского контрнаступления
Economist: В США считают, что у ВСУ для наступления осталось шесть-семь недель
07 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Olena_Z

Некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. Об этом в своей статье пишет журнал Economist.
«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», - говорится статье.

При этом также отмечается, что должные лица в США пытаются оценить перспективы ВСУ на поле боя в предстоящие недели. Некоторые считают, что украинская армия потеряла уже большую часть своих резервов и вряд ли сможет значительно продвинуться в глубь российской обороны.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать.

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Экс-разведчик Риттер: Боевая сплоченность ВСУ даёт трещины в районе Купянска
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В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк
Military Watch: Российские «Корнеты» поражали все основные западные танки
07 сентября 2023, 14:35

Фото: iStock/aapsky

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк, сообщает The Military Watch.
5 сентября российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. 

«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами ​- все ​лучшие танки, которые были у Запада.

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#танки
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