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Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в МВД Австрии.
Представитель МВД Австрии заявил, что страна никогда бы не стала делать этого. По информации издания Exxpress, в Австрии проживает четырнадцать тысяч украинцев, которые годны к военной службе.
Ранее выяснилось, что Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Украине также выдали граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу.
Напомним, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.
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Ранее выяснилось, что Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Украине также выдали граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу.
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Екатерина Коршунова