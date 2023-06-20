Австрийский полковник передал ВСУ «неприятный сюрприз» от России

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Рейснер добавил, что украинские войска имеют сложности при общении друг с другом, так как российская сторона имеет преимущество в радиоэлектронной борьбе.
«Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле», — заявил Рейснер.
По словам полковника, российские танковые соединения и пехота показывают тактический прогресс. Рейснер также отметил высокое качество работы российской военной авиации.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что российские военные взяли в плен бойцов ВСУ.