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Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых.
«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — сказал Райснер в ходе интервью N-TV.
Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.
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