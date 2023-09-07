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Экс-премьер Украины Николай Азаров утвердил, что Киевские власти намеренно умалчивают о фактических потерях в рядах Вооруженный сил Украины, чтобы уклоняться от пособий, внося их в списки пропавших без вести.
«Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», — высказаться Азаров в эфире украинского канала «Мечта».Такое число потерь личного состава в размере населения целого крупного города появились в результате посредственного управления и террористических действий Киева, добавил экс-премьер.
"Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий. Вот этот вопрос еще будет стоять", - подытожил Николай Азаров.Напомним, что весной 2023 года, Николай Азаров заявлял о скором экономическом падении Украины, как только НАТО перестанет оказывать поддержку стране.
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