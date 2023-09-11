Азаров: в Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал перед Западом

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой». Об этом Азаров написал в своем телеграм-канале.