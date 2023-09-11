Азаров: в Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал перед Западом

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Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой». Об этом Азаров написал в своем телеграм-канале.
Азаров отметил, что в любой ситуации Запад обвинит Украину и Владимира Зеленского в провале контрнаступления. Экс-премьер подчеркнул, что преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в серьезную уязвимость для украинских войск.
Ранее Азаров заявлял, что США устали от вливания огромного числа денежных средств в Украину.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия.
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Ранее Азаров заявлял, что США устали от вливания огромного числа денежных средств в Украину.
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Екатерина Коршунова