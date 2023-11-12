Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год

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Украина начинает повторять судьбу СССР в 1937 году, о чём говорит запугивание граждан властями, а также постоянные доносы и проверки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своих соцсетях заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров сообщил, что украинцев постоянно склоняют к жизни в страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ. Помимо приложения такси бывший премьер привёл в пример чат-бот «е-Ворог» («е-Враг» – ред.), с помощью которого любой желающий может написать донос на соседа или знакомого, прикрепить геолокацию, фотографии, а также описание «преступления».
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Анастасия Чинкова