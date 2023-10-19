Байден решил запросить 60 миллиардов долларов для Украины

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По информации телеканала NBC News, американский президент Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с запросом на выделение около 60 миллиардов долларов в виде помощи Украине.
Согласно данным журналистов, из общей суммы в 100 миллиардов долларов, предусмотренной для помощи Украине, Израилю, Тайванию и на укрепление американской границы, Украина получит значительное финансирование. Тем не менее, следует отметить, что работа над этим пакетом финансовой помощи еще не завершена. Предполагается, что президент Байден представит подробности этой инициативы в конце текущей недели.
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Артем Кузьмин