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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ежедневно на наши позиции идут атаки», - уточнил Балицкий.
По его словам, в настоящий момент украинские военные действуют интенсивно и не жалеют своих бойцов. Он подчеркнул, что на Запорожском направлении киевский режим потерял уже более 20 тысяч человек солдат.
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Татьяна Лаврова