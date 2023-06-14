Балицкий рассказал о начале провального контрнаступления ВСУ

Фото: сайт Кремля
По его словам, из Степногорска в направлении Васильевки выдвинулась вражеская колонна боевой технике, в которой насчитывалось около 100 танков, а до российских позиций добрались всего 26 из них.
«По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс, противник показал самые худшие свои стороны, абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны», - рассказал Балицкий.
Он подчеркнул, что ВСУ начали свое контрнаступление некачественно, что радует ВС РФ.
Он также рассказал, что с помощью системы РЭБ удалось предотвратить атаку дронов, которая должна была поддерживать контрнаступление ВСУ. Таким образом, по словам Балицкого, украинские военные не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне Запорожского направления.
Врио главы Запорожской области добавил, что украинские военные, судя по радиоперехватам, не хотят идти в бой, зная, что там им крепко достанется.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что с самого начала своего контрнаступления на ВС РФ украинские военные несут огромные потери, а сама операция по прорыву российской обороны скоро может провалиться.