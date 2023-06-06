Балицкий: Российские войска готовятся отразить главный удар на запорожском направлении

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Российские силы в Запорожской области готовы отразить главный удар ВСУ
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы в регионе готовы отразить главный удар со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости».
По словам Балицкого, не ясно, почему Киев до сих пор не нанес действительно сильного удара, ведь, очевидно, что у них в распоряжении есть неплохая западная техника.
Политик подчеркнул, что «главный удар» контрнаступления, скорее всего, нанесут именно по Запорожской области, потому ВС РФ находятся в полной боевой готовности.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
По словам Балицкого, не ясно, почему Киев до сих пор не нанес действительно сильного удара, ведь, очевидно, что у них в распоряжении есть неплохая западная техника.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
Евгения Парфентьева