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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС.
ВСУ намерены осуществить атаку Запорожской АЭС, для этого они концентрируют силы на линии фронта и стягивают резервы. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграмм-канале.
Глава региона назвал намерения украинских властей очередной попыткой подвести мир к ядерной катастрофе. Он также заявил, что в Запорожской области уже привыкли к действиям противника, который ведет себя как «обезьяна с гранатой».
Балицкий призвал российских военных к защите мира и отметил, что власти окажут всю возможную помощь в выполнении этой задачи.
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Глава региона назвал намерения украинских властей очередной попыткой подвести мир к ядерной катастрофе. Он также заявил, что в Запорожской области уже привыкли к действиям противника, который ведет себя как «обезьяна с гранатой».
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Анастасия Крестьянова