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Он рассказал, что на протяжении последних девяти дней ВСУ пытаются контратаковать на запорожском направлении, однако успехов у них в этом деле нет.
«Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы», - отметил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент события развиваются по положительному сценарию для России.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.