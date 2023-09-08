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Балицкий назвал потери ВСУ в районе Работино

Балицкий: ВСУ потеряли в районе Работино около 10 тысяч человек
08 сентября 2023, 14:02
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ в районе села Работино Запорожской области составили порядка 10 тысяч человек с начала СВО, из которых три тысячи – за последние две недели мясных штурмов. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать», - рассказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что только за последние две недели потери ВСУ составили три тысячи человек, добавив, что это сумасшедшее количество. Также, по словам Балицкого, на линии соприкосновения фиксируется огромное число трупов украинских военных, которых не успевает забирать их командование.


Глава региона также рассказал, что российские силы уничтожили еще один британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Подбитые машины эвакуируют с поля боя и доставят в музей.

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Балицкий: Те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино
08 сентября 2023, 14:59

Фото: iStock/zabelin

У Вооруженных сил Украины не осталось боеспособных солдат после Работино, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Россия 24».
«Если это (ВСУ) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», - прокомментировал ситуацию Балицкий. 

Он также отметил, что все украинские военные, которые могли, как минимум, держать в руках оружие, погибли в Работино. 

Балицкий также отметил, что в Запорожской области украинцам стало нечем обороняться. 

Ранее Олег Соскин заявил, что российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери. Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#всу
#сво
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Украина ежедневно несет невосполнимые потери
Соскин: Удары России по Украине наносят невосполнимые потери
08 сентября 2023, 14:50

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ вскоре окружат Харьков. По мнению эксперта, российские силы способны отследить и уничтожить любую необходимую цель. Ни у Украины, ни у Запада такой возможности нет. 

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#вс рф
#удар
#всу
#сво
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В США предрекли потерю Харькова Украиной
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Российские войска окружат Харьков
08 сентября 2023, 14:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ вскоре окружат Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Die Weltwoche.
«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

По мнению эксперта, российские силы способны отследить и уничтожить любую необходимую цель. Ни у Украины, ни у Запада такой возможности нет. При этом, по информации Макгрегора, ВС РФ подготовили для ВСУ ловушку под Харьковом, в которую угодит большое количество украинских солдат. 

«Это полное фиаско», - так Макгрегор описал контрнаступление ВСУ.

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#всу
#вс рф
#солдат
#контрнаступление
#Харьков
#сша
#сво
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Экс-разведчик Шаффер заявил, что Блинкен прикрывает провал ВСУ
08 сентября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь Америки Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.
В среду, 6 сентября, госсекретарь США в ходе визита в Киев сказал, что Америка обеспечит дополнительную поддержку Украине в размере миллиарда долларов, из которых 665 миллионов для военных трат. Государственный департамент объяснил, что новый пакет помощи включает в себя поставку вооружений, боеприпасов и снарядов с обедненным ураном на $175 млн. Также $300 млн – на поддержку органов порядка, $90,5 млн на гуманитарное разминирование. 
 
«Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», — выразил свое мнение Шаффер .
Разведчик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен пакет военной помощи Америки только для создания видимости противодействия российской армии. 

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#сша
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#киев
#блинкен
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Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2
Балицкий: Российские военные подбили в Запорожской области еще один Challenger 2
08 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/Wirestock

Российские силы уничтожили еще один британский танк Challenger 2, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24».
5 сентября стало известно, что российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Позже эту информацию подтвердил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

«Их (танков Challenger 2) порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом». В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка», - прокомментировал ситуацию Балицкий. 

Он также отметил, что украинским военным не удастся вынести подбитые танки с поля боя. Их эвакуируют и доставят в музей.

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Беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области
08 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске. 

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Членов избирательной комиссии и мирных граждан экстренно эвакуировали.

Дроны также упали в Збурьевке и Новой Каховке.

Ранее в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник. Система противовоздушной обороны сработала на севере полуострова. Глава региона Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.

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#дроны
#херсонская область
#выборы
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В США заявили, что время ВСУ на исходе
CNN: Часики для наступления ВСУ тикают из-за приближающегося ухудшения погоды
08 сентября 2023, 12:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Приближение осени и плохой погоды оставляют все меньше времени для ВСУ, заявили в CNN.
«Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия», - прокомментировали ситуацию в CNN. 

На телеканале отметили, что киевские власти подвергаются давлению с Запада, как политически, так и стратегически. 

Журналисты подчеркнули, что любой результат контрнаступления ВСУ решит исход российско-украинского конфликта. 

Ранее в Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине. 

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#оружие
#всу
#контрнаступление
#сво
#сша
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Германия случайно рассекретила тайну о танках для Украины
Немецкий аналитик Тиле назвал переданные Украине западные танки металлоломом
08 сентября 2023, 12:20

Фото: istock / Alexey Molotov

Ральф Тиле, председатель Немецкого военно-политического общества, во время беседы со швейцарским телеканалом SRF раскритиковал поставляемые Украине танки Leopard 1. Он заявил, что они представляют собой старый металлолом.
Тиле пояснил, что танки работоспособны, но их бронирование и точность стрельбы недостаточно хороши по сравнению с другими современными моделями танков. А при неправильном использовании техника вообще выходит из строя.

«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — рассказал Тиле.
Чтобы восстановить работоспособность танков, нужно восстановление и активная работа с ними. Исправления могут занять около 9 месяцев, заключил председатель.

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#техника
#бронирование
#германия
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В США предупредили Украину о потере территорий
Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потерям Украиной территорий
08 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/JARAMA

Американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом Дэвис написал в своей статье для издания 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.

Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. 

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