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Потери ВСУ в районе села Работино Запорожской области составили порядка 10 тысяч человек с начала СВО, из которых три тысячи – за последние две недели мясных штурмов. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать», - рассказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он отметил, что только за последние две недели потери ВСУ составили три тысячи человек, добавив, что это сумасшедшее количество. Также, по словам Балицкого, на линии соприкосновения фиксируется огромное число трупов украинских военных, которых не успевает забирать их командование.
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