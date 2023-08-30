Балицкий опроверг взятие села Работино ВСУ

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Вооруженным силам Украины так и не удалось преодолеть первую линию российской обороны в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью «ТАСС».
«Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Он также опроверг информацию о взятии Киевом села Работино. Глава региона отметил, что российские силы достаточно плотно закрепились в этом населенном пункте.
«После удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», - отметил Гагин.
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