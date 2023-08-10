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Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю

10 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/IG_Royal

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что угрозы ядерной катастрофы, подобной чернобыльской, на Запорожской АЭС не будет. Об этом Балицкий сообщил в интервью РИА Новости.
По словам Балицкого, риск заражения территорий сохраняется, однако все меры безопасности на Запорожской АЭС приняты. Любые угрозы будут устранены.

Врио губернатора также отметил, что АЭС работает в штатном режиме.


Напомним, ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.

При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.

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#вооружение
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#меры
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#вс рф
#запорожская область
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Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
10 августа 2023, 12:31

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой», — отметил Балицкий.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области.

Напомним, ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.

При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.

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#вооружение
#всу
#вс рф
#солдат
#заэс
#запорожье
#спецоперация
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Украинский пленный заявил, что многие украинцы хотят мира с Россией
10 августа 2023, 12:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный Юрий Романюк, находящийся в российском плену, заявил, что многие граждане Украины не хотят воевать с Россией, также, по его словам, в стране почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия.
Мужчина попал в плен во время боев за Старомайорск в ДНР.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие - толку с этого? Ну будут убивать до конца», - цитирует РИА Новости пленного.

Он также отметил, что многие украинцы не желают воевать с Россией, потому что не испытывают ненависти к россиянам. Также он рассказал, что на Украине почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия. Так как многие уехали за границу, когда была возможность. Некоторые переодевались для этого в женскую одежду. Теперь Киев мобилизует стариков и инвалидов и бросает их на штурм российских позиций.

При этом он рассказал, что по украинскому ТВ говорят, что «все идет по плану». Пообщавшись в плену с донецкими военными, Романюк понял, что они защищают свою землю. Пленный также отметил хорошее отношение со стороны российских солдат.

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#оружие
#вооружение
#мужчина
#люди
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#киев
#солдат
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Как служба в армии по контракту помогает в карьере, рассказал военный политолог Перенджиев
Основные преимущества контрактной службы в российской армии назвал военный эксперт Перенджиев
10 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

2 августа российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. Вот уже полтора года как наши храбрые военнослужащие защищают правду, честь и мир на полях СВО. При этом, попасть в ряды Вооруженных сил России возможно только одним единственным образом – заключив контракт с Министерством обороны.
Основные преимущества контрактной службы в армии России назвал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, в интервью «Радио 1».

«Дают определенные льготы после увольнения из Вооруженных сил. Это и в вопросах медицинского обслуживания, и в поступлении на учебу, и в оплате коммунальных платежей», - рассказал эксперт. 

Напомним, Минобрнауки обязало государственные ВУЗы России оказывать следующие меры поддержки абитуриентам, имеющим статус участника СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечение местом в общежитии. Причем, местом в общежитии бывших военных будут обеспечивать в приоритетном перед другими поступающими порядке. 

Перенджиев подчеркнул, что помощь от государства оказывается не только самим военнослужащим, но и их семьям. Так, при поступлении в ВУЗ, дети участников СВО будут иметь такие же привилегии, как и их родители. К тому же, герои боевых действий могут претендовать на льготы по устройству детей в ясли, детские сады и школы. 

«Самое главное здесь – статус участника боевых действий дает возможность поступать на государственную гражданскую службу и иметь преимущество в конкурсном отборе. Сразу при поступлении человеку засчитывается срок его военной службы и умножается в стаж минимум в полтора раза», - подчеркнул политолог.

Иными словами, специалист, поступающий на работу и имеющий статус участника СВО будет рассматриваться работодателем в приоритетном порядке, а также сможет достичь карьерного подъема гораздо быстрее, поскольку на самом старте будет иметь определенный трудовой стаж. 

В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.

Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#контракт
#армия
#вс рф
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Канада отправила Украине бронемашины Senator
10 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Olena_Z

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о получении бронемашин Senator от Канады.
Telegram-канал Klymenko Time пишет, что бронемашины будут прикрывать украинские войска во время выполнения различных боевых задач. Подчёркивается, что Senator поможет сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.
 
Ранее сообщалось, что немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ. Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.

The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.

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#всу
#сво
#украина
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Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
10 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что последующее вооружение Украины только продолжает конфликт, а не способствует его решению. Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении в соцсетях.
По словам Фицо, новое правительство Словакии, сформированное в результате выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к конфликту на Украине, который на самом деле является конфликтом между РФ и США.

«Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения», — заявил бывший премьер Словакии.

Он также добавил, что контрнаступление ВСУ оказалось не так успешно, как ожидали военнослужащие, несмотря на масштабную помощь, оказанную Киеву в виде современного оружия и обучения солдат.

Напомним, ранее врио главы региона Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.

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#сша
#помощь
#оружие
#правительство
#всу
#солдат
#рф
#контрнаступление
#словакия
#спецоперация
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Пушилин: Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР
10 августа 2023, 10:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные выбили ВСУ из Урожайного, где они смогли на некоторое время закрепиться, однако понесли потери и отступили. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что ВСУ не сразу смогли закрепиться в северной части Урожайного.

«Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять», - рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Таким образом, по его словам, ВСУ вынуждены были вернуться на ранее занимаемые позиции. При этом в районе Старомайорского противнику не удаётся улучшить свои позиции. Там продолжаются боевые действия.

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#техника
#авиация
#всу
#вс рф
#пушилин
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Немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ
10 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/huettenhoelscher

Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.
The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.

Изначально концерн Rheinmetall планировал приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Но после того, как Швейцария из-за своего закона о нейтралитете отказалась выдать разрешение на экспорт Leopard 1, пришлось искать альтернативные пути поставок.

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#танки
#германия
#ремонт
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Контрнаступление ВСУ провалилось из-за эффективных РЭБ
Балицкий: Средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против дронов
10 августа 2023, 10:09

Фото: iStock/Sergafa

Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении, заявил врио главы региона в интервью «РИА Новости».
«Мы же в начале июня ждали «контрнаступа». Так вот, мы очень опасались дронов. Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО - РЭБ, радиоэлектронная борьба - настолько оказалась эффективна», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Он также подчеркнул, что, если бы не российские передовые средства РЭБ – дроны ВСУ могли бы нанести большой ущерб.  

Сбитые дроны, которых, по словам Балицкого, в Запорожской области целые горы, с человеческий рост, позже разбирают на запчасти.

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#контрнаступление
#всу
#запорожская область
#беспилотник
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На Крымском мосту приостановлено движение
10 августа 2023, 09:56

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли.
Об этом пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
 
«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указано в сообщении.
Причина перекрытия движения не сообщается. После атаки ВСУ на Крымский мост в июле движение по мосту временно приостанавливают почти каждый день.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.

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#всу
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