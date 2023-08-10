Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю

Фото: iStock/IG_Royal
Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что угрозы ядерной катастрофы, подобной чернобыльской, на Запорожской АЭС не будет. Об этом Балицкий сообщил в интервью РИА Новости.
По словам Балицкого, риск заражения территорий сохраняется, однако все меры безопасности на Запорожской АЭС приняты. Любые угрозы будут устранены.
Врио губернатора также отметил, что АЭС работает в штатном режиме.
Напомним, ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.
При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.
Читайте также:
Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ
Врио губернатора также отметил, что АЭС работает в штатном режиме.
При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.
Читайте также:
Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ
Екатерина Коршунова