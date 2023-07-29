Балицкий: российские войска отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.
Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».
Напомним, ранее Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
Также утром 29 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
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Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».
Также утром 29 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
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Екатерина Коршунова