Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная

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Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой», — отметил Балицкий.
Отмечается, что всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области.
При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.
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