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У Вооруженных сил Украины не осталось боеспособных солдат после Работино, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Россия 24».
«Если это (ВСУ) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Он также отметил, что все украинские военные, которые могли, как минимум, держать в руках оружие, погибли в Работино.
Ранее Олег Соскин заявил, что российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери. Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.
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