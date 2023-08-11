Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в районе Работино

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Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.
«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить.
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