Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Балицкий: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать оборону возле Работино

Балицкий: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать оборону возле Работино

02 августа 2023, 11:26

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Накануне ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области. Они были вовремя замечены и ликвидированы. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, штурмовая группа ВСУ была замечена российскими военными во время выдвижения. Таким образом, она была ликвидирована артиллерией.
«Противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и снова бросает своих людей на убой. С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.


При этом он подчеркнул, что единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни является сдача в плен ВС РФ.

При этом военные украинские госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ.

Читайте также:

На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны

Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ

Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ
#военные
#дефицит
#telegram
#всу
#вс рф
#солдат
Читайте нас в
NYT: ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении
02 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины несут огромные потери при контрнаступлении на южной части линии соприкосновения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на украинских военных.
«Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми», - пишет издание.

Один из солдатов 23-й бригады ВСУ, его батальон попал под удар российских танков и артиллерии и был практически полностью уничтожен. По его словам, в одном бою ВСУ пошли в атаку на 10 американских бронемашинах MaxxPro, однако сохранить удалось лишь одну из них. Таким образом, по его словам, из всего батальона передовой осталось всего 10 человек.

Другой украинский военный рассказал, что после захвата российских окопов, ВСУ понесли огромные потери, так как ВС РФ накрыли их артиллерийским огнем и авиабомбами.

Читайте также:

В Германии считают, что украинский конфликт завершится зимой

В прифронтовых госпиталях Украины не хватает крови для раненых солдат ВСУ

На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны
#военные
#конфликт
#оборона
#человек
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
Читайте нас в
В Германии считают, что украинский конфликт завершится зимой
02 августа 2023, 11:40

Фото: iStock/JARAMA

Запад, оказав давление, вынудит Украину прекратить огонь и договориться с Россией из-за отсутствия успехов украинского контрнаступления.
Об этом сообщает издание Die Welt, которое пишет, что заморозки конфликта можно ожидать уже нынешней зимой.
 
«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Всё указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении», — пишет Die Welt.
По мнению обозревателей, вряд ли Украине удастся осуществить ею задуманное. Заморозка конфликта может быть похожа на «корейский вариант» урегулирования с появлением линии соприкосновения.
 
Welt указывает, что Запад признаёт неспособность ВСУ совершить устойчивые прорывы и масштабные завоевания, даже имея в арсенале современную технику.

Читайте также:

В США раскрыли, что на самом деле задумала Польша на Украине

На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны

В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России
#украина
#конфликт
#сво
Читайте нас в
В прифронтовых госпиталях Украины не хватает крови для раненых солдат ВСУ
Военные госпитали на Украине испытывают дефицит крови и оборудования
02 августа 2023, 11:19

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военные госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на украинских врачей.
«Новых поставок нет, а раненых очень много. Самый большой дефицит крови с отрицательным резус-фактором», — рассказал один из врачей.

Другой врач также сообщил о нехватке медицинского оборудования. Он заявил, что большая часть гуманитарных поставок до них просто не доходит.

При этом число украинцев с ампутированными конечностями стало сопоставимо с количеством людей с инвалидностью, пострадавших во время Первой мировой войны. Такие данные приводит американское издание The Wall Street Journal. Число украинцев, переживших ампутацию, составляет от 20 до 50 тысяч. При этом число британцев, которые лишились конечностей в Первой мировой, составляет примерно 41 тысячу бывших солдат и офицеров.

Читайте также:

На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления

В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот

Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии

#сша
#врач
#данные
#дефицит
#всу
#солдат
Читайте нас в
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге Украины
02 августа 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны», - написал в своциальной сети украинский лидер. 
Накануне, сообщалось о повреждении портовой инфраструктуре в Измаиле. 

О крупных возгораниях на объектах промышленной инфраструктуры сообщал глава администрации Одесской области Олег Кипер. ​Он заявил, что после нанесения ударов со стороны ВС РФ, в городе прогремели взрывы на портах и элеваторе. 

Читайте также: 

Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

«Никуда не денется»: Байден унизил Зеленского одной фразой
#взрывы
#лидер
#вс рф
#киев
#владимир зеленский
Читайте нас в
На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны
02 августа 2023, 10:38

Фото: istockphoto/Gumpanat

Число украинцев с ампутированными конечностями стало сопоставимо с количеством людей с инвалидностью, пострадавших во время Первой мировой войны.
Такие данные приводит американское издание The Wall Street Journal. Число украинцев, переживших ампутацию, составляет от 20 до 50 тысяч. При этом число британцев, которые лишились конечностей в Первой мировой, составляет примерно 41 тысячу бывших солдат и офицеров.
 
Но действительное число ампутаций может быть ещё выше: многим раненым приходится ждать операции месяцами, а потом требуется время и для протезирования. Фонд Houp Foundation сообщает, что тяжелые ранения получили около 200 тысяч человек, 10% из них требуется ампутация.
 
Также многие украинцы испытывают сложности в приобретении протезов, стоимость которых может достигать 50 тысяч евро (примерно 5 млн рублей). При этом украинские власти  выплачивают раненым 20 тысяч евро (примерно 2 млн рублей).

Читайте также:

В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России

В Одесской области загорелась нефтебаза

Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России
02 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военного, который расстрелял пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
Отмечается, что преступнику предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. Уголовное дело с подтвержденным обвинительным заключением было направлено в Верховный суд ДНР.

Напомним, в апреле прошлого года в Мариуполе украинский боевик, находясь на наблюдательной позиции, расстрелял пожилого безоружного мирного жителя, который приветствовал колонну боевой техники и военных российской армии. По данным следствия, было произведено не менее десяти выстрелов из автомата.

Ранее суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. 

Читайте также:

Суд вынес приговор соратникам Тесака

Россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии

Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации
#суд
#приговор
#дело
#уголовное дело
#ук
#обвинение
#днр
#ск
#рф
Читайте нас в
В Одесской области загорелась нефтебаза
02 августа 2023, 09:11

Фото: iStock/Distortion Media

В Измаиле Одесской области на нефтебазе произошёл пожар.
В Измаиле Одесской области Украины загорелась нефтебаза, пишет издание «Страна.ua».
 
«Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле», —говорится в сообщении.
Паблик «Типичная Одесса» разместил видео, предположительно, пожара в районе нефтехранилища.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.

Читайте также:

В портах Одесской области прогремели взрывы

В здании в центре Москвы потушили пожар

В Алма-Аты люди выбрасывают из окон детей, спасаясь от пожара в многоэтажке


#одесса
#пожар
#нефть
Читайте нас в
Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении
02 августа 2023, 07:42

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В ходе боя на Краснолиманском направлении, расчет САУ «Гиацинт-С» сумел уничтожить самоходную артустановку противника PzH 2000 немецкого производства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Подразделения российских военнослужащих отразили атаки противника на указанном направлении и уничтожили пункт дислокации ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось взять под контроль семь пунктов украинских боевиков, расположенных на территории ЛНР. На местах базирования ВСУ были обнаружены уничтоженные снаряды и техника западного производства.  

Минобороны также сообщило об успешном отражении пяти атак противника российской группировкой «Центр». Бои шли на Краснолиманском направлении. Штурмовая бригада ВСУ была уничтожена. 

Читайте также: 

В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на гражданские суда РФ

Минобороны: Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях

В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ
#военные
#техника
#бпла
#лнр
#всу
#минобороны
Читайте нас в
В портах Одесской области прогремели взрывы
ВСУ сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области
02 августа 2023, 07:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы. 

Ночная атака беспилотниками произошла на юге региона. В командовании ВСУ сообщили, что были слышны взрывы, затем произошло возгорание на ряде объектов. В результате атаки БПЛА, поврежден элеватор, полыхают портовые и промышленные объекты города.

Минувшей ночью, на территории области была объявлена воздушная тревога, сообщается о срабатывании украинских систем ПВО. 

Читайте также: 

Здание СБУ разрушено в Днепропетровске

ВС России применили в Одессе «самый грозный ракетный арсенал»

В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела
#бпла
#взрывы
#возгорание
#тревога
#всу
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников