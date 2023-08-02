Балицкий: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать оборону возле Работино

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Накануне ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области. Они были вовремя замечены и ликвидированы. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, штурмовая группа ВСУ была замечена российскими военными во время выдвижения. Таким образом, она была ликвидирована артиллерией.
При этом он подчеркнул, что единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни является сдача в плен ВС РФ.
При этом военные украинские госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ.
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«Противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и снова бросает своих людей на убой. С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом военные украинские госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ.
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Элина Позднякова