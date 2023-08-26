Балицкий: ВСУ были отброшены при попытке атаковать на Запорожском направлении

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что штурмовые группы ВСУ были отброшены назад при попытке пойти в атаку на Запорожском направлении. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что за прошедшую ночь потери ВСУ на Запорожском направлении составили 86 человек, 4 беспилотника, боевая машина США Bradley.
Напомним, ранее бойцы ВС РФ отразили и сорвали сразу семь атак украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении. Потери противника составили в общей сложности около 60 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа.
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«В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошел на ранее занимаемые позиции», — подчеркнул врио губернатора.
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Екатерина Коршунова