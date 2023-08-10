Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ

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ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии. Они взяли несколько "опорников", которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, за два месяца», - цитирует РИА Новости Балицкого.
Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.
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