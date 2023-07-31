ВСУ сдаются в плен РФ и отказываются наступать на Запорожском направлении

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении массово отказываются идти в контрнаступление, а многие сдаются в российский плен, чтобы выжить.
«Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, среди ВСУ фиксируются неслаженные действия. Такое происходит из-за формирования сводных штурмовых групп из разных подразделений и бригад для продолжения контрнаступления.
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