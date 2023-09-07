Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около сотни военных у Работино и Вербового

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища. Российские штурмовики также продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.
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