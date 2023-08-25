Балицкий заявил о «сумасшедших» потерях ВСУ в Запорожье

Высадившихся на западном берегу Крыма украинских диверсантов спугнул немолодой лысоватый мужчина в трусах. На кадрах видеозаписи, оказавшейся в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, как он перекидывает через плечо карабин «Сайга» и идет выдворять непрошенных гостей.

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ранее стреляли в сторону местного мотеля-кемпинга. Поскольку они много и активно фотографировали все вокруг, есть предположение, что украинские военные хотели устроить шоу в честь Дня национального флага. Однако человеку в футболке и трусах не понравилось шумное и неприличное поведение «фотодиверсантов», и он, вооружившись тем, что было под рукой, решил их отогнать.



Но мужчина не успел. Диверсанты все-таки смогли повесить жовто-блакитный флаг на стену одного из домиков кемпинга, в который так и не сумели попасть во время стрельбы. Один из боевиков задыхающимся шепотом произнес: «Мы уже в Крыму!», после чего вся группа гуртом бросилась обратно к морю. Когда легко одетый добровольный защитник полуострова подошел к берегу, бравые украинские воины попрыгали в лодки и спешно отчалили. На обратном пути их накрыли огнем военнослужащие ВС России, одетые уже по всей форме. По разным сведениям было убито от 15 до 20 диверсантов. Хотя украинские СМИ, разумеется, сообщают, что до родных берегов ДРГ добралась без потерь.



Александр Бойцов