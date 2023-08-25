Балицкий заявил о «сумасшедших» потерях ВСУ в Запорожье

Фото: сайт Минобороны РФ
«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что в Работино украинские военные атакуют преимущественно на иностранной технике — "Брэдли" и "Леопардах".
«Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — отметил Балицкий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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