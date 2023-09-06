Балицкий: ВС РФ оставили село Работино

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Российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным», - рассказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».
Он уточнил, что российские военные отошли на холмы, заняв главенствующие высоты, при этом ВСУ находятся внизу. По словам Балицкого, такое расположение дел полностью устраивает российских военных.
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Элина Позднякова