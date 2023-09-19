Балицкий заявил об уничтожении бронегруппы ВСУ в районе Работино

Фото: iStock/SergeyVButorin
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении вражеской бронегруппы на Ореховском направлении в районе Работино.
«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена. Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные с лёгкостью предугадывают действия ВСУ. Он также добавил, что в сентябре ожидается третья волна украинского контрнаступления.
Читайте также:
Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
В Германии сообщили ужасные новости об Украине
«Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
Элина Позднякова